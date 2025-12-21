बठिंडा: अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, ड्यूटी खत्म कर जा रहा था घर

संवाद सूत्र, बठिंडा। रात्रि 12 बजे स्थानीय मुल्तानिया रोड भगवती कालोनी के गेट नंबर 2 के पास एक एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई।

दुर्घटना की सूचना सहारा मुख्यालय में मिलने पर सहारा जनसेवा के वर्कर संदीप गोयल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया जहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने एक्टिवा सवार को मृतक घोषित कर दिया।