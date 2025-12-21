बठिंडा: अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, ड्यूटी खत्म कर जा रहा था घर
बठिंडा में मुल्तानिया रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बीड़ रोड निवासी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बठिंडा। रात्रि 12 बजे स्थानीय मुल्तानिया रोड भगवती कालोनी के गेट नंबर 2 के पास एक एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई।
दुर्घटना की सूचना सहारा मुख्यालय में मिलने पर सहारा जनसेवा के वर्कर संदीप गोयल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया जहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने एक्टिवा सवार को मृतक घोषित कर दिया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पुलिसकर्मी की शिनाख्त बीड रोड गली नंबर 10 निवासी बेअंत सिंह पुत्र कर्म सिंह के तौर पर हुई। उल्लेखनीय हैं मृतक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म कर कर घर वापस जा रहा था
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।