    बठिंडा: अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, ड्यूटी खत्म कर जा रहा था घर

    By Munish Jindal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:59 PM (IST)

    बठिंडा में मुल्तानिया रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बीड़ रोड निवासी ...और पढ़ें

    अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, बठिंडा। रात्रि 12 बजे स्थानीय मुल्तानिया रोड भगवती कालोनी के गेट नंबर 2 के पास एक एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई।

    दुर्घटना की सूचना सहारा मुख्यालय में मिलने पर सहारा जनसेवा के वर्कर संदीप गोयल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और एक्टिवा सवार पुलिसकर्मी को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया जहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने एक्टिवा सवार को मृतक घोषित कर दिया।

    पुलिसकर्मी की शिनाख्त बीड रोड गली नंबर 10 निवासी बेअंत सिंह पुत्र कर्म सिंह के तौर पर हुई। उल्लेखनीय हैं मृतक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म कर कर घर वापस जा रहा था