पुलिस ने चेकिंग के नाम पर रोकी अखबारों की गाड़ियां, हरसिमरत कौर बादल बोलीं- लोकतंत्र की हत्या
बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की आप सरकार पर मीडिया को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखबारों की गाड़ी को चेकिंग के नाम पर रोकना प्रेस की आजादी का हनन है। हरसिमरत ने पंजाबियों से आप सरकार को सबक सिखाने की अपील की।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। बठिंडा से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब की आप सरकार द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की अखबारों वाली गाड़ी को चेकिंग के नाम पर रोक कर प्रेस की आजादी का गला घोंटने का निंदनीय कार्य किया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा करके अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब की की जा रही लूट की खबरों को दबाने के लिए किया है। केजरीवाल को चंडीगढ़ में करोड़ों रुपये के सरकारी महल दिया जाना हर पंजाबी को हैरान करता है कि कैसे यह दिल्ली के लोग हमारे पंजाब पर कब्जा कर खजाने को लूट रहे हैं।
इन खबरों को दबाने के लिए ही आज पंजाब के अखबारों को पंजाबियों के घरों तक पहुंचने से रोकने के लिए आप सरकार ने जो जबर किया है वो सच में इमरजेंसी के दिनों की याद ताजा करता है। मैं पंजाबियों को खास कर तरतारन वासियों को अपील करना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी को ऐसा सबक सिखाएं कि यह पंजाब को लूटने के बारे में सोच भी न सकें।
