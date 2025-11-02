पुलिस ने चेकिंग के नाम पर रोकी अखबारों की गाड़ियां, हरसिमरत कौर बादल बोलीं- लोकतंत्र की हत्या

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। बठिंडा से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब की आप सरकार द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की अखबारों वाली गाड़ी को चेकिंग के नाम पर रोक कर प्रेस की आजादी का गला घोंटने का निंदनीय कार्य किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा करके अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब की की जा रही लूट की खबरों को दबाने के लिए किया है। केजरीवाल को चंडीगढ़ में करोड़ों रुपये के सरकारी महल दिया जाना हर पंजाबी को हैरान करता है कि कैसे यह दिल्ली के लोग हमारे पंजाब पर कब्जा कर खजाने को लूट रहे हैं।