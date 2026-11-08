परविंदर झोटा के संस्कार पर जा रहे पुलिसकर्मियों ने बठिंडा में व्यक्ति को रौंदा, घायल को तड़पता छोड़ भागे मुलाजिम

गुरप्रेम लहरी, बठिंडा। एक तरफ मानसा में परविंदर झोटा के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों के बीच शोक और संवेदनाओं का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी अंतिम संस्कार में ड्यूटी के लिए जा रहे पुलिस मुलाजिमों की गाड़ी ने बठिंडा में एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे के बाद घायल की मदद करने और उसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय मुलाजिमों पर मौके से भागने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं।

हैरानी की बात यह रही कि जब पीछे से आ रही एक एंबुलेंस में सवार लोगों ने मुलाजिामें का पीछा कर गाड़ी रुकवाई तो कथित तौर पर घायल व्यक्ति की हालत पूछने के बजाय वे अपनी गाड़ी के नुकसान की भरपाई मांगने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस मुलाजिमों की गाड़ी व्यक्ति को कुचलने के बाद मौके पर नहीं रुकी और वहां से निकलने की कोशिश की।