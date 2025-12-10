'वे BJP के इशारे पर काम कर रही, मानसिक रूप से परेशान...', नवजोत कौर सिद्धू पर भड़के टहल सिंह

जागरण संवाददाता, बठिंडा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और प्रदेश कांग्रेस के डेलिगेट टहल सिंह संधू ने कहा है कि डॉ. नवजोत कौर सिद्धू का हालिया बयान कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है।

संधू ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी किसी से टिकट के बदले पैसे लेने जैसी कोई परंपरा नहीं रही है।

संधू ने आरोप लगाया कि नवजोत कौर सिद्धू भाजपा के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू परिवार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता आ रहा है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बीमारी के बाद डा. सिद्धू मानसिक रूप से परेशान हैं और उन्हें इसका उचित इलाज करवाना चाहिए। संधू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और पार्टी हाईकमान द्वारा डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से बाहर करने का फैसला सराहनीय है और यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि हाईकमान के इस फैसले से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सहमत हैं। टहल सिंह संधू ने यह भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान को भविष्य में सिद्धू परिवार को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है।