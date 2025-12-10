Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'वे BJP के इशारे पर काम कर रही, मानसिक रूप से परेशान...', नवजोत कौर सिद्धू पर भड़के टहल सिंह

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    कांग्रेस नेता टहल सिंह संधू ने नवजोत कौर सिद्धू के बयानों को भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा के इश ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस नेता टहल सिंह संधू ने नवजोत कौर सिद्धू के बयान को भाजपा की साजिश बताया है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और प्रदेश कांग्रेस के डेलिगेट टहल सिंह संधू ने कहा है कि डॉ. नवजोत कौर सिद्धू का हालिया बयान कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संधू ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी किसी से टिकट के बदले पैसे लेने जैसी कोई परंपरा नहीं रही है।

    संधू ने आरोप लगाया कि नवजोत कौर सिद्धू भाजपा के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू परिवार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता आ रहा है।

    कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बीमारी के बाद डा. सिद्धू मानसिक रूप से परेशान हैं और उन्हें इसका उचित इलाज करवाना चाहिए। संधू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और पार्टी हाईकमान द्वारा डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से बाहर करने का फैसला सराहनीय है और यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी।

    उन्होंने कहा कि हाईकमान के इस फैसले से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सहमत हैं। टहल सिंह संधू ने यह भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान को भविष्य में सिद्धू परिवार को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है।

    उन्होंने हाईकमान से अपील की कि पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं से दूरी बनाए रखी जाए। अंत में संधू ने कहा कि वह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ मजबूती से खड़े हैं।