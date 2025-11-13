बठिंडा में पुरानी रंजिश बनी काल, पटाखों के झगड़े में चले हथियार; मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। स्थानीय धोबियाना बस्ती में बीती बुधवार रात पुरानी रंजिश में एक युवक की तेजधार हथियारों से हमलाकर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की पता चलने पर वीरवार सुबह थाना सिविल लाइन पुलिस ने घटना में शामिल पांच युवकों को नामजद कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपित युवक फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

जानकारी अनुसार कच्चा धोबियाना बस्ती निवासी 26 वर्षीय जतिंदर कुमार अपने छोटे भाई 22 वर्षीय धर्मेद्र के साथ बुधवार रात्रि घर वापस लाैट रहा था। इस दौरान धोबियाना बस्ती आरोपित निवासी आराेपित युवक विस्की, गुरमन,सुखप्रीत, प्रिंस और नूर के अलावा तीन चार अज्ञात युवकों ने मिलकर दोनों भाईयों को बीच रास्ते में घेर लिया और उनपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।

इस हमले में दोनों भाई जतिंदर व धर्मेद्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल बठिंडा में दाखिल करवाया गया। जहां पर बड़े भाई जतिंदर की मौत हो गई, जबकि उसके छोटे भाई धर्मेद्र की गंभीर हालत को देखते हुए निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि छोटा भाई रेहड़ी लगता है।

पुलिस के अनुसार दीवाली की रात को मृतक जतिंदर के छोटे भाई धर्मेद्र की बस्ती के रहने वाले आरोपित युवकों के साथ पटाखे चलाने को लेकर झगड़ा हो गया था। जिसके बाद से आरोपित युवक धर्मेद्र से रंजिश रखे हुए थे।