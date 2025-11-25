बठिंडा में पराली की गांठों से भरी चलती ट्राली बनी आग का गोला, दमकल विभाग ने तुरंत संभाला मोर्चा
बठिंडा में पराली की गांठों से भरी एक ट्राली में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि, ट्राली और पराली जलकर राख हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में पराली की गांठे लेकर जा रही ट्राली को अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है।
लेकिन सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारण ट्राली व पराली जलकर राख हो गई। लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
