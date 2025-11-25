Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में पराली की गांठों से भरी चलती ट्राली बनी आग का गोला, दमकल विभाग ने तुरंत संभाला मोर्चा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    बठिंडा में पराली की गांठों से भरी एक ट्राली में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि, ट्राली और पराली जलकर राख हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    बठिंडा में पराली की गांठों से भरी एक ट्राली में अचानक आग लग गई (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में पराली की गांठे लेकर जा रही ट्राली को अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है।

    लेकिन सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारण ट्राली व पराली जलकर राख हो गई। लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें