बठिंडा में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत
बठिंडा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर थाना कैंट पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
पुलिस को शिकायत देकर गांव राइयां निवासी जगदेव सिंह ने बताया कि बीती 18 अक्टूबर को उसका भाई गुरतेज सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिंग रोड की तरफ जा रहा था।
इस दौरान आरोपित निरंजन सिंह निवासी गांव राइयां अपना ट्रक तेज रफ्तार से लेकर आया और उसका भाई के मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके भाई की मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।