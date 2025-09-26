बठिंडा के मानसा में चोरों ने मोबाइल टावर पर ही बोल दिया धावा, लूट लिए 5 लाख के उपकरण

संवाद सहयोगी, मानसा। मोबाइल टावर से लाखों रुपये के उपकरण चोरी होने की मिली शिकायत थाना सदर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में कंपनी कर्मचारी मलोट वासी सुरेश कुमार ने बताया कि उसे कंपनी के मुख्य कार्यालय मोहाली से रात को फोन आया कि गांव कल्लो में मोबाइल सिग्नल टावर में खराबी आ गई है।