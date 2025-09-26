बठिंडा के मानसा में चोरों ने मोबाइल टावर पर ही बोल दिया धावा, लूट लिए 5 लाख के उपकरण
मानसा में एक मोबाइल टावर से लाखों रुपये के उपकरण चोरी हो गए। कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी हुए सामान की कीमत 4 से 5 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
संवाद सहयोगी, मानसा। मोबाइल टावर से लाखों रुपये के उपकरण चोरी होने की मिली शिकायत थाना सदर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में कंपनी कर्मचारी मलोट वासी सुरेश कुमार ने बताया कि उसे कंपनी के मुख्य कार्यालय मोहाली से रात को फोन आया कि गांव कल्लो में मोबाइल सिग्नल टावर में खराबी आ गई है।
जब सुबह वे लोकेशन पर पहुंचा तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की कैबिनेट टूटी हुई थी। जिसमें से काफी सामान गायब था। चोरी हुए समान की कीमत 4 से 5 लाख रुपये बताई गई है। थाना सदर के एएसआई गुरदीप सिंह ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
