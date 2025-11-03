Language
    बठिंडा में मोबाइल टावर चोर गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की गई टावर प्लेट, कार्ड, स्विफ्ट कार और कटर मशीन बरामद की गई है। एसपी जसमीत सिंह साहीवाल ने बताया कि आरोपियों ने कई स्थानों पर चोरियां की हैं और उनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। पुलिस रिमांड के दौरान उनसे और पूछताछ की जाएगी।

    गिरफ्तार किए गए आरोपी पुलिस के साथ।

    जागरण संवाददाता, बठिडा। बठिंडा पुलिस ने मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई 7 टावर प्लेट व कार्ड और चोरी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार और एक कटर मशीन बरामद की है।

    एसपी इन्वेस्टिगेशन जसमीत सिंह साहीवाल ने बताया कि पिछले दिनों गांव रामनगर और गांव कुत्तीवाल में मोबाइल टावरों से कार्ड और प्लेट चोरी की घटनाएं हुई थीं। इन चोरियों के संबंध में थाना मौड़ पुलिस ने बीती 1 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

    उन्होंने बताया इन घटनाओं का पता लगाने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं। इसके बाद सीआईए स्टाफ-1 और थाना मौड़ की टीमों ने बीती 1 नवंबर को गांव रामनगर चौक के पास नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट कार में सवार चार आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    एसपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 22 वर्षीय बचित्तर सिंह उर्फ मनी निवासी गांव मानसा कलां, 24 वर्षीय गुरपरब सिंह उर्फ बिट्टू निवासी तलवंडी साबो, 22 वर्षीय बलकार सिंह उर्फ पोपी निवासी गांव लेलेवाला और 22 वर्षीय मोहिन मलिक निवासी मेरठ,उत्तर प्रदेश, हाल रमन सिनेमा रोड मानसा के रूप में हुई है।

    पुलिस ने उनके पास से कुल 7 टावर प्लेट/कार्ड, घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार और एक कटर मशीन बरामद की है। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने जिले में लगभग 17-18 अन्य स्थानों पर टावरों से चोरी की है। एसपी ने बताया कि बचित्तर सिंह के खिलाफ पहले ही लड़ाई-झगड़े का मामला दर्ज है, जबकि बलकार सिंह के खिलाफ थाना सिटी-2, मानसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

    बाकी दो आरोपियों गुरपरब सिंह और मोहिन मलिक के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। रिमांड के दौरान उनसे और पूछताछ की जाएगी, जिसमें अहम खुलासे होने की संभावना है। एसपी के अनुसार बचित्तर सिंह, गुरुपरब सिंह और बलकार सिंह मेहनत-मजदूरी करते थे, जबकि मोहिन मलिक कबाड़ का काम करता है।