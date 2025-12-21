बठिंडा में मोबाइल चोर गिरोह धराया, 4 आरोपी गिरफ्तार; 10 चोरी के फोन बरामद

साहिल गर्ग, बठिंडा। जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत बठिंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सिविल लाइन बठिंडा और पीसीआर टीम की संयुक्त कार्रवाई में मोबाइल चोरी करने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 10 अलग-अलग कंपनियों के चोरी किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अजीत रोड बठिंडा वासी हरिमंदर सिंह ने थाना सिविल लाइन पुलिस में दर्ज कराए बयान में बताया कि 19 दिसंबर को उसकी किराना दुकान से उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। पीड़ित ने शक जाहिर किया था कि उसका मोबाइल फोन गौरव कुमार व अन्य ने चोरी किया है, जिन्होंने आगे इसे नई बस्ती वासी बंटी और पवन शर्मा को बेच दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने बंटी और पवन शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह में गौरव कुमार, कोमल धीर, बंटी और पवन शर्मा शामिल हैं।

पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सहायक थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि आरोपितों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि उनसे अन्य चोरी की वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा सके।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले अजीत रोड बठिंडा पर स्थित एक दुकान से मोबाइल फोन चोरी होने की घटना सामने आई थी। इस घटना की सीसीटीवीफुटेज दुकान में लगे कैमरों में कैद हो गई थी, जो बाद में वायरल हो गई।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह आरोपित मौके का फायदा उठाकर मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए। जबकि सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद बठिंडा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की।

थाना सिविल लाइन और पीसीआर टीम ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपितों की पहचान की और उन्हें अलग-अलग स्थानों से काबू किया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान आरोपितों ने शहर के विभिन्न इलाकों में मोबाइल चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की।

यहां तक कि आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 चोरीशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल हो सकता है।