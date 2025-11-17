बठिंडा जेल में सुरक्षा पर उठे सवाल, मोबाइल और सिम बरामद

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बठिंडा की सेंट्रल जेल में पिछले तीन दिनों से तलाशी के दौरान मोबाइल और सिम मिल रहे हैं। आज तलाशी के दौरान बैरक नंबर 4 में एक लावारिस मोबाइल और बीएसएनएल कंपनी का एक सिम मिला।

पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले तीन दिनों से जेल में लगातार मोबाइल और सिम मिलने से जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जेल प्रशासन अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि ये मोबाइल फोन और सिम किसके हैं और कहां से आ रहे हैं।