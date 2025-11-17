Language
    बठिंडा जेल में सुरक्षा पर उठे सवाल, मोबाइल और सिम बरामद

    By Nitin Singla Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    बठिंडा सेंट्रल जेल में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। पिछले तीन दिनों से तलाशी के दौरान मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हो रहे हैं। आज बैरक नंबर 4 से एक लावारिस मोबाइल और सिम मिला। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    बठिंडा जेल में सुरक्षा पर उठे सवाल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बठिंडा की सेंट्रल जेल में पिछले तीन दिनों से तलाशी के दौरान मोबाइल और सिम मिल रहे हैं। आज तलाशी के दौरान बैरक नंबर 4 में एक लावारिस मोबाइल और बीएसएनएल कंपनी का एक सिम मिला।

    पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले तीन दिनों से जेल में लगातार मोबाइल और सिम मिलने से जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जेल प्रशासन अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि ये मोबाइल फोन और सिम किसके हैं और कहां से आ रहे हैं।

    अगर सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में ऐसी चीजें मिल रही हैं, तो बाकी जेलों में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

    थाना कैंट के एएसआई दीवान चंद ने बताया कि सहायक जेल अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि जेल में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान बैरक नंबर 4 से वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन और बीएसएनएल कंपनी का एक सिम बरामद किया गया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।