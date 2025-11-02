Punjab News: तलवंडी साबो में चिट्टे के ओवरडोज से नाबालिग की मौत, हाथ में लगी सिरिंज के साथ आंगन में तोड़ा दम

संवाद सूत्र, तलवंडी साबो (बठिंडा)। पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन पंजाब में नशे के समूल नाश के लिए चलाए जा रहे युद्ध नशा विरोधी अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों पर उस समय बड़े सवाल खड़े हो गए जब नजदीकी गांव भागीबंदर में चिट्टे की ओवरडोज़ से 17 वर्षीय नाबालिग गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके चाचा नाथ सिंह के अनुसार गुरप्रीत सिंह पिछले दो सालों से नशा कर रहा था और आज उसने अपने घर पर सिरिंज से चिट्टे का ओवरडोज़ ले ली। गुरप्रीत सिंह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और सिरिंज हाथ में लगी होने के कारण घर के आंगन में ही गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, तो वह घर पर ही मर चुका था।