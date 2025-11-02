Punjab News: तलवंडी साबो में चिट्टे के ओवरडोज से नाबालिग की मौत, हाथ में लगी सिरिंज के साथ आंगन में तोड़ा दम
तलवंडी साबो में नशा विरोधी अभियान के बावजूद, गांव भागीबंदर में चिट्टे की ओवरडोज से 17 वर्षीय गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई। मृतक के चाचा के अनुसार, गुरप्रीत पिछले दो सालों से नशा कर रहा था। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
संवाद सूत्र, तलवंडी साबो (बठिंडा)। पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन पंजाब में नशे के समूल नाश के लिए चलाए जा रहे युद्ध नशा विरोधी अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों पर उस समय बड़े सवाल खड़े हो गए जब नजदीकी गांव भागीबंदर में चिट्टे की ओवरडोज़ से 17 वर्षीय नाबालिग गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई।
उसके चाचा नाथ सिंह के अनुसार गुरप्रीत सिंह पिछले दो सालों से नशा कर रहा था और आज उसने अपने घर पर सिरिंज से चिट्टे का ओवरडोज़ ले ली। गुरप्रीत सिंह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और सिरिंज हाथ में लगी होने के कारण घर के आंगन में ही गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, तो वह घर पर ही मर चुका था।
उन्होंने बताया कि वे दो भाई और एक बहन हैं, जिनमें मृतक सबसे छोटा था। जब इस संबंध में तलवंडी साबो थाना प्रमुख हरबंस सिंह मान का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि कई नशा तस्करों को हिरासत में लिया है और आने वाले दिनों में नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा और हर नशा तस्कर के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
