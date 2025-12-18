Language
    सिंगापुर में वर्क परमिट का दिया लालच, बठिंडा में पति-पत्नी के साथ लाखों की ठगी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:52 PM (IST)

    बठिंडा में, एक व्यक्ति ने सिंगापुर में वर्क परमिट दिलाने का वादा करके एक दंपति से 4 लाख रुपये की ठगी की। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच श ...और पढ़ें

    विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने विदेश भेजने का झांसा देकर पति-पत्नी से लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    आरोपित ने सिंगापुर का वर्क परमिट दिलाने के बहाने पीड़ित परिवार से चार लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

    सहायक थानेदार कौर सिंह ने बताया कि गांव प्योरी वासी वीरपाल कौर ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपित मलोट वासी चरनजीत सिंह ने उनके बेटे और बहू को सिंगापुर भेजने का लालच दिया।

    आरोपी ने वर्क परमिट दिलाने का भरोसा दिलाकर उनसे अलग-अलग किश्तों में कुल चार लाख रुपये ले लिए। पीड़िता ने बताया कि लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद न तो उनके बेटे-बहू को विदेश भेजा गया और न ही आरोपित ने पैसे वापस किए।

    खुद को ठगा हुआ महसूस करने पर उन्होंने इसकी शिकायत जिला पुलिस कप्तान को लिखित रूप में दी। पुलिस के अनुसार, शिकायत की जांच-पड़ताल करने के बाद पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि विदेश भेजने के नाम पर किसी भी एजेंट या व्यक्ति को पैसे देने से पहले उसकी पूरी जानकारी और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके।