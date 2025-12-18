सिंगापुर में वर्क परमिट का दिया लालच, बठिंडा में पति-पत्नी के साथ लाखों की ठगी

जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने विदेश भेजने का झांसा देकर पति-पत्नी से लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित ने सिंगापुर का वर्क परमिट दिलाने के बहाने पीड़ित परिवार से चार लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

सहायक थानेदार कौर सिंह ने बताया कि गांव प्योरी वासी वीरपाल कौर ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपित मलोट वासी चरनजीत सिंह ने उनके बेटे और बहू को सिंगापुर भेजने का लालच दिया।

आरोपी ने वर्क परमिट दिलाने का भरोसा दिलाकर उनसे अलग-अलग किश्तों में कुल चार लाख रुपये ले लिए। पीड़िता ने बताया कि लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद न तो उनके बेटे-बहू को विदेश भेजा गया और न ही आरोपित ने पैसे वापस किए।

खुद को ठगा हुआ महसूस करने पर उन्होंने इसकी शिकायत जिला पुलिस कप्तान को लिखित रूप में दी। पुलिस के अनुसार, शिकायत की जांच-पड़ताल करने के बाद पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।