बठिंडा में मजदूरी का ढोंग रच डकैती करने वाले दो शातिर लुटेरे धराए, ढाई लाख की लूट का खुलासा

जागरण संवाददाता, बठिंडा। लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके मोटरसाइकिल सवार लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कथित आरोपित मजदूरी करते हैं, लेकिन उसी की आड़ में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनमें से एक आरोपित के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला व पंजाब के बठिंडा शहर में पहले से ही मामले दर्ज हैं।

जानकारी अनुसार कुछ दिन पहले आरोपितों ने एक एक्टिवा सवार से लाखों रुपये की नकदी छीन ली थी। जिसके बाद एसएसपी अमनीत कौंडल के निर्देशन में लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ-1 बठिंडा और कैंट थाने की टीमों ने लूट की इस बड़ी वारदात को सुलझा लिया है।

एसपी (डी) जसमीत सिंह और डीएसपी (डी) संदीप सिंह ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर को बीबीवाला चौक बठिंडा के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक्टिवा सवार एक व्यक्ति से बैग छीन लिया था, जिसमें करीब ढाई लाख रुपये थे। इस संबंध में 13 अक्टूबर को थाना कैंट बठिंडा में मुकदमा नंबर 181 दर्ज किया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं। सीआईए स्टाफ-1 और थाना कैंट की टीमों ने कथित आरोपित लखवीर सिंह और गुरदीप सिंह उर्फ सोनू निवासी बस्ती नंबर 05, बीड़ तालाब बठिंडा को 18 अक्टूबर को स्थानीय ठंडी सड़क से गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि गिरफ्तार आरोपित लखवीर सिंह (36) और गुरदीप सिंह उर्फ सोनू (36) मजूदर हैं।

जिसकी आड़ में वे लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने आसानी से और जल्दी अमीर बनने की चाहत में लूटपाट शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपितों से छीनी गई 1 लाख 47 हजार 100 रुपये की रकम, घटना में इस्तेमाल की गई डिस्कवर मोटरसाइकिल संख्या पीबी-04यू-4223 और एक वीवो मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित लखवीर सिंह के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन दूसरा आरोपित गुरदीप सिंह उर्फ सोनू पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।