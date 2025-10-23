Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बठिंडा में मजदूरी का ढोंग रच डकैती करने वाले दो शातिर लुटेरे धराए, ढाई लाख की लूट का खुलासा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने मजदूरी की आड़ में लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों ने 13 अक्टूबर को एक व्यक्ति से ढाई लाख रुपये लूटे थे। पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई रकम और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। एक आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनसे पूछताछ जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मजदूरी की आड़ में लूटपाट करने वाले दो लोग गिरफ्तार (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके मोटरसाइकिल सवार लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कथित आरोपित मजदूरी करते हैं, लेकिन उसी की आड़ में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनमें से एक आरोपित के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला व पंजाब के बठिंडा शहर में पहले से ही मामले दर्ज हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी अनुसार कुछ दिन पहले आरोपितों ने एक एक्टिवा सवार से लाखों रुपये की नकदी छीन ली थी। जिसके बाद एसएसपी अमनीत कौंडल के निर्देशन में लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ-1 बठिंडा और कैंट थाने की टीमों ने लूट की इस बड़ी वारदात को सुलझा लिया है।

    एसपी (डी) जसमीत सिंह और डीएसपी (डी) संदीप सिंह ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर को बीबीवाला चौक बठिंडा के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक्टिवा सवार एक व्यक्ति से बैग छीन लिया था, जिसमें करीब ढाई लाख रुपये थे। इस संबंध में 13 अक्टूबर को थाना कैंट बठिंडा में मुकदमा नंबर 181 दर्ज किया गया था।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं। सीआईए स्टाफ-1 और थाना कैंट की टीमों ने कथित आरोपित लखवीर सिंह और गुरदीप सिंह उर्फ सोनू निवासी बस्ती नंबर 05, बीड़ तालाब बठिंडा को 18 अक्टूबर को स्थानीय ठंडी सड़क से गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि गिरफ्तार आरोपित लखवीर सिंह (36) और गुरदीप सिंह उर्फ सोनू (36) मजूदर हैं।

    जिसकी आड़ में वे लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने आसानी से और जल्दी अमीर बनने की चाहत में लूटपाट शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपितों से छीनी गई 1 लाख 47 हजार 100 रुपये की रकम, घटना में इस्तेमाल की गई डिस्कवर मोटरसाइकिल संख्या पीबी-04यू-4223 और एक वीवो मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित लखवीर सिंह के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन दूसरा आरोपित गुरदीप सिंह उर्फ सोनू पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

    उसके खिलाफ थाना कैनाल कॉलोनी बठिंडा में धारा 363, 366, 376 आईपीसी और थाना चंडीमंदर, पंचकूला, हरियाणा में धारा 302, 201, 34 आईपीसी के तहत मामले दर्ज हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में कई और अहम खुलासे होने की संभावना है।