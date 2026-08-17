बठिंडा के लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट में आग से तीन यूनिट बंद, बिजली उत्पादन घटकर 152 मेगावाट हुआ

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के लहरा मोहब्बत स्थित श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ताप विद्युत संयंत्र में बेल्ट नंबर-29 में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। रविवार रात लगी आग इतनी तेजी से फैली कि बेल्ट के साथ बिजली की केबलें और अन्य उपकरण भी इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद थर्मल प्लांट की चार में से तीन यूनिट बंद हो गईं।

इससे पहले से बढ़ी हुई बिजली की मांग के बीच राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट की कुल क्षमता करीब 920 मेगावाट है, लेकिन तीन यूनिट बंद होने के कारण फिलहाल यहां से करीब 152 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आग से यूनिट नंबर तीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

इसे दोबारा चालू करने में करीब 10 से 15 दिन लगने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि अधिकारियों ने अभी कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की है। आग लगने के बाद बेल्ट, बिजली की केबलों और अन्य उपकरणों को हुए नुकसान की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण और कुल नुकसान का सही आकलन हो सकेगा। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार नुकसान काफी बड़ा होने की आशंका है।

सरकारी थर्मल प्लांटों से 691 मेगावाट उत्पादन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंजाब के सरकारी थर्मल प्लांटों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 2300 मेगावाट है, जबकि मौजूदा समय में इनसे करीब 691 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है। यानी करीब 1609 मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित है। लहरा मोहब्बत थर्मल की 920 मेगावाट क्षमता के मुकाबले 152 मेगावाट उत्पादन हो रहा है।

वहीं रूपनगर थर्मल प्लांट की क्षमता 840 मेगावाट है और एक यूनिट बंद होने के कारण यहां करीब 258 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट की क्षमता 540 मेगावाट है, जबकि वर्तमान में यहां करीब 281 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। इस तरह तीनों सरकारी थर्मल प्लांटों से कुल करीब 691 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

इसके बाद रेलवे की ओर से प्रति घंटे 10,500 रुपये डेमरेज चार्ज वसूला जाता है। ऐसे में रैक लंबे समय तक खड़ा रहने पर पावरकॉम और थर्मल प्रबंधन पर रोजाना करीब ढाई लाख रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसके अलावा बिजली की कमी पूरी करने के लिए महंगी दरों पर बिजली खरीदने की नौबत आने से सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त भार पड़ सकता है।