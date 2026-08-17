लव मैरिज के बाद मामूली बहस से बिगड़ी बात, पटियाला में ससुराल और मायके पक्ष में खूनी झड़प; तीन गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के थाना घनौर क्षेत्र के गांव रामपुर में लव मैरिज के बाद घरेलू विवाद को लेकर ससुराल और मायके पक्ष के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में हुई झड़प में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद क्रास केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार लव मैरिज करने वाली कीरती शर्मा निवासी अर्बन एस्टेट फेज दो के बयान पर उसके पति जगतार सिंह, सास अमरजीत कौर, ससुर बलजिंदर सिंह और जसवंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अमरजीत कौर के बयान पर कीरती शर्मा और उसकी मां सीता रानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।