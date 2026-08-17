कोर्ट के फैसलों पर पंजाब सरकार का सख्त रुख, वित्त विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन; मंजूरी होगी जरूरी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने अदालत के आदेशों के आधार पर निपटाए जा रहे मामलों को लेकर सभी प्रशासनिक विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे मामलों में, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सिविल रिट याचिका नंबर 7291/2026 में दिए गए फैसले और उससे जुड़े मामलों में बाद में दायर एलपीए के आधार पर तय किए जा रहे हैं, उन्हें लागू करने से पहले वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी होगा।

यह निर्देश बोर्ड और निगमों से संबंधित मामलों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग की वित्त कार्मिक-1 शाखा की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी पत्र में सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों और पंजाब सरकार के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक विभाग ऐसे मामलों की पूरी जानकारी वित्त विभाग को उपलब्ध करवाएं, जिनका निपटारा हाई कोर्ट के सिविल रिट याचिका नंबर 7291/2026 में दिए आदेश अथवा इससे जुड़े मामलों और बाद में दायर एलपीए के आधार पर किया गया है।