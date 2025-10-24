Language
    बठिंडा में स्कूल की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस जांच शुरू

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    बठिंडा के तलवंडी साबो में अज्ञात लोगों ने एक स्कूल की दीवार पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिख दिए। ग्रामीणों ने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते समय यह देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटा दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

    Hero Image

    File Photo

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। तलवंडी साबो के गांव मानावाला में बुधवार रात अज्ञात लोगों ने स्कूल की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी तब मिली जब वे वीरवार को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे।

    उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटवा दिया। एसपी (डी) जसमीत सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। माहौल बिगाड़ने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

     