बठिंडा में स्कूल की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस जांच शुरू

बठिंडा के तलवंडी साबो में अज्ञात लोगों ने एक स्कूल की दीवार पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिख दिए। ग्रामीणों ने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते समय यह देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटा दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

File Photo