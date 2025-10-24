बठिंडा में स्कूल की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस जांच शुरू
बठिंडा के तलवंडी साबो में अज्ञात लोगों ने एक स्कूल की दीवार पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिख दिए। ग्रामीणों ने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते समय यह देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटा दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। तलवंडी साबो के गांव मानावाला में बुधवार रात अज्ञात लोगों ने स्कूल की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी तब मिली जब वे वीरवार को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे।
उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटवा दिया। एसपी (डी) जसमीत सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। माहौल बिगाड़ने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
