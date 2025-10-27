Language
    'मेरा विरोध हो सके, इसलिए...', किसान आंदोलन में बुजुर्ग पर टिप्पणी करने पर कोर्ट में क्या बोलीं कंगना रनौत?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    सांसद कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं। इस बीच कंगना ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर के पति से बात की और संवेदना व्यक्त की। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान की गई अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को बिलकिस बानो बताया था।

    कंगना रनौत (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं। कंगना की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल तैनात था। वहीं, अदालत में कंगना ने इस पर सफाई भी दी

    उन्होंने कोर्ट में पेशी के बाद कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसे एक विवाद बनाया गया है ताकि उनका पंजाब में विरोध हो सके। उन्होंने बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर के पति से भी बात की है, अगर उन्हें कोई ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर करती हैं।

    कंगना ने कहा कि वह पंजाब की महिलाओं की इज्जत करती हैं और किसान आंदोलन के दौरान ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। यही बात उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी कही

    किसान आंदोलन के दौरान की थी टिप्पणी

    किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने एक 80 साल की बुजुर्ग किसान पर टिप्पणी की थी। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कंगना ने पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान को बिलिकिस बानो बताते हुए एक पोस्ट किया था। कंगना ने जिस 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तस्वीर पोस्ट की थी वो मोहिंदर कौर थीं। उस दौरान कंगना ने एक्स अकाउंट पर लिखा...

    कंगना ने मोहिंदर कौर को बिलकिस बानो समझने की गलती करते हुए 'हा हां, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं।

    गौरतलब है कि बाद में कंगना ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया।