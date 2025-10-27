'मैंने खुद कोई टिप्पणी नहीं की, हर मां मेरे लिए सम्मानीय', किसान आंदोलन के दौरान विवादित ट्वीट पर कंगना ने मांगी माफी

जागरण संवाददाता, बठिंडा। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत सोमवार को मानहानि मामले में पंजाब में न की अदालत में पेश हुईं। जस्टिस लखवीर सिंह की अदालत के समक्ष उन्होंने बठिंडा की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को लेकर किए गए ट्वीट पर माफी मांगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंगना ने कहा कि वर्ष 2021 में किसान आंदोलन के दौरान उनके ट्वीट को लेकर गलतफहमी हुई थी। इसके लिए खेद है। उन्होंने कहा, मेरे लिए हर माता सम्मानीय व पूज्यनीय है। चाहे वह पंजाब की हो या हिमाचल की। हालांकि, इस दौरान महिंदर कौर अदालत में उपस्थित नहीं थीं। उनके वकील ने कंगना को व्यक्तिगत पेशी से छूट न देने की अपील की, लेकिन अदालत ने 50 हजार रुपये का मुचलका भरने पर जमानत दे दी।

24 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपये लेकर आंदोलन में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था।

इसके खिलाफ कौर ने बठिंडा की अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। सितंबर में अदालत ने कंगना को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था और उनके वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश होने की याचिका को खारिज कर दिया था।

कंगना ने किया खेद व्यक्त सोमवार को कंगना दोपहर दो बजे अदालत परिसर में पहुंचीं। पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में कंगना ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि एक ट्वीट को रीट्वीट किया था और यह टिप्पणी माता महिंदर कौर या किसी अन्य महिला के लिए नहीं थी, लेकिन अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसका दुख और खेद है।