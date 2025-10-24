Punjab Crime: कमर कौर भाभी मर्डर मामले में दोषी साबित हुए आरोपी, इंफ्लुएंसर का गला घोंटकर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बहुचर्चित कमल कौर भाभी कत्ल मामले में अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस केस में जसप्रीत सिंह और निमरत प्रीत कौर के खिलाफ चालान पेश होने के बाद अदालत ने आज दोनों को दोषी ठहराते हुए केस चलाने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि दोनों आरोपियों ने अदालत में दोषों से इनकार करते हुए अपने बचाव में ट्रायल चलाने की अपील की है।

इस बीच, मामले में आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो और रणजीत सिंह अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह भारत से यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) भाग गया है, जबकि रणजीत सिंह की लोकेशन का अब तक कोई पता नहीं चल सका है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस हत्याकांड में एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान अभी बाकी है, जिसकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस टीम इस दिशा में जांच तेज कर चुकी है। गौरतलब है कि कमल कौर भाभी की हत्या ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। आर पुलिस ने लंबी जांच के बाद चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में दाखिल किया था। अब मामले की सुनवाई अगले चरण में पहुंचेगी, जिसमें अदालत गवाहों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।