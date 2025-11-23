जीदा बम ब्लास्ट: NIA ने मामा व स्कूल स्टाफ से की पूछताछ, दिल्ली धमाके से जुड़े तार
दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के बाद एनआईए ने पुराने मामलों की जांच तेज कर दी है। बठिंडा के जीदा गांव में हुए धमाके के सिलसिले में एनआईए ने मुक्तसर में गुरप्रीत के मामा के घर और स्कूल में पूछताछ की। गुरप्रीत 2023 में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। धमाके में गुरप्रीत घायल हो गया था, और जांच में पता चला कि वह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था।
जागरण संवाददाता, बरीवाला (मुक्तसर)। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद व पंजाब में विस्फोटक सामग्री बरामद होने तथा फरीदाबाद से सफेदपोश आतंकी पकड़े जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पुराने कई केसों में जांच तेज कर दी है। दो माह पहले बठिंडा के गांव जीदा में ला स्टूडेंट गुरप्रीत के घर धमाके की जांच को भी एनआइए इसी से जोड़ कर देख रही है।
शनिवार को एनआइए टीम मुक्तसर में गुरप्रीत के मामा रणवीर सिंह उर्फ इंद्रजीत के घर पहुंची। 2023 में गुरप्रीत सिंह अपने मामा के यहां साल भर रहा और वह इस दौरान मुक्तसर के मडाहर कलां गांव में गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। शनिवार को एनआइए टीम पहले मामा के घर तीन घंटे तक पूछताछ की फिर स्कूल में पहुंच स्टाफ से भी पूछताछ की।
बता दें कि बठिंडा के जीदा गांव में 10 सितंबर को 19 वर्षीय आरोपित गुरप्रीत सिंह घर में विस्फोटक सामग्री तैयार रहा था तो दो जोरदार धमाके हुए थे। धमाके में घायल गुरप्रीत का दाहिना हाथ काटना पड़ा था। उसके पिता भी घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि गुरप्रीत इंटरनेट मीडिया के जरिये कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ था और संवेदनशील जगह पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।
रणवीर सिंह ने बताया कि वह गांव हराज में पंचायत सदस्य (पंच) हैं। एनआइए टीम उनके घर आई और गुरप्रीत के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि गुरप्रीत जब वर्ष 2023 में उनके पास रहकर 11वीं की पढ़ाई कर रहा था तो कोई ऐसी एक्टीविटी नहीं दिखी थी जो संदिग्ध हो। पढ़ाई करने के बाद वह अपने गांव जीदा में चला गया और वहीं से ही 12वीं पास की।
