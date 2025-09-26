Language
    बठिंडा सेंट्रल जेल में खूनी भिड़ंत,आपसी रंजिश में दो गुटों के बीच झगड़ा, चार कैदी घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    बठिंडा केंद्रीय जेल में कैदियों के दो गुटों में पुराने विवाद के चलते झगड़ा हो गया जिसमें चार कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कैदियों को सिविल अस्पताल बठिंडा में भर्ती कराया गया है। जेल में बंद कैदियों के बीच वर्चस्व को लेकर पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। जेल गार्ड ने मौके पर पहुंचकर कैदियों को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया।

    Punjab Crime News: घायलों का उपचार करवाते पुलिसकर्मी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा।  केंद्रीय जेल बठिंडा में कैदियों के दो गुटों में आपसी रंजिश में झगड़ा हो गया। इसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल बठिंडा में दाखिल करवाया गया है।

    जानकारी अनुसार केंद्रीय जेल बठिंडा में आपराधिक मामले में बंद चार कैदी गुरप्रीत सिंह, अनुप, गुरप्रीत व साजन का पुराने विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसके चलते शुक्रवार की दोपहर बाद चारों का पुराने विवाद में फिर से झगड़ा हो गया।

    इसके बाद दूसरे बैरक के कैदी भी वहां इकट्ठा हो गए। इसमें उन्होंने वहां रखे सामान से ही एक दूसरे पर हमला कर घायल कर दिया। जेल गार्ड को मामले की जानकारी मिली, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कैदियों को छुड़वाया व सिविल अस्पताल बठिंडा में पहुंचाया।

    जहां चारों का उपचार चल रहा है। बताते चले कि बठिंडा केंद्रीय जेल में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त कैदी बंद है। इनमें वर्चस्व को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं।