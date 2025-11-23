पंजाब में साल 2023 में 4829 लोगों ने सड़क हादसों में गंवाई जान, शाम 6-9 बजे के वक्त में सामने आया ये खतरनाक ट्रेंड

साहिल गर्ग, बठिंडा। राज्य में बेशक सड़क नेटवर्क को बढ़िया बना दिया है। इसके साथ जहां सफर आसान हो गया है। वहीं सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। जबकि सबसे ज्यादा हादसे शाम 6 से रात 9 बजे के बीच हो रहे हैं।

यह समय इतने खतरनाक है कि साल 2023 में हुए कुल हादसों में 20 फीसद के करीब दुर्घटनाएं केवल शाम के समय में ही हुई हैं। इन सड़क हादसों में 932 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

साल 2023 में हुए सड़क हादसों की रिपोर्ट के अनुसार शाम के समय में ही सबसे ज्यादा हुए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो साल 2020 के बाद लगातार हादसों में बढ़ोतरी हो रही है।

साल 2020 में कुल 5203 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 3898 लोगों की जान गई। मगर साल 2023 में यह हादसे बढ़कर 6269 हो गए, जिसमें 4829 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जबकि साल 2021 में भी 5871 सड़क हादसों में 4589 व साल 20222 में 6042 सड़क हादसों में 4655 लोगों ने अपनी जान गंवाई।



