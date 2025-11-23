Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में साल 2023 में 4829 लोगों ने सड़क हादसों में गंवाई जान, शाम 6-9 बजे के वक्त में सामने आया ये खतरनाक ट्रेंड

    By Sahil Garg Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    राज्य में साल 2023 में सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें 4829 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा हादसे शाम 6 से रात 9 बजे के बीच हुए, जिसमें 932 लोगों की मौत हुई। साल 2020 के बाद से हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता का विषय है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य में साल 2023 में 6269 सड़क हादसों में 4829 लोगों ने गंवाई जान (प्रतीकात्मक फोटो)

    साहिल गर्ग, बठिंडा। राज्य में बेशक सड़क नेटवर्क को बढ़िया बना दिया है। इसके साथ जहां सफर आसान हो गया है। वहीं सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। जबकि सबसे ज्यादा हादसे शाम 6 से रात 9 बजे के बीच हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह समय इतने खतरनाक है कि साल 2023 में हुए कुल हादसों में 20 फीसद के करीब दुर्घटनाएं केवल शाम के समय में ही हुई हैं। इन सड़क हादसों में 932 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

    साल 2023 में हुए सड़क हादसों की रिपोर्ट के अनुसार शाम के समय में ही सबसे ज्यादा हुए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो साल 2020 के बाद लगातार हादसों में बढ़ोतरी हो रही है।

    साल 2020 में कुल 5203 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 3898 लोगों की जान गई। मगर साल 2023 में यह हादसे बढ़कर 6269 हो गए, जिसमें 4829 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जबकि साल 2021 में भी 5871 सड़क हादसों में 4589 व साल 20222 में 6042 सड़क हादसों में 4655 लोगों ने अपनी जान गंवाई।

    समय (Time) हादसे (Accidents) मृतक (Fatalities)
    सुबह 6 से सुबह 9 755 547
    सुबह 9 से दोपहर 12 812 597
    दोपहर 12 से दोपहर 3 751 543
    दोपहर 3 से शाम 6 846 611
    शाम 6 से रात 9 1212 932
    रात 9 से मध्यरात्रि 12 693 567
    मध्यरात्रि 12 से तड़के 3 350 282
    तड़के 3 से सुबह 6 446 370

     

    महीना (Month) हादसे (Accidents) मृतक (Fatalities)
    जनवरी 461 364
    फरवरी 490 395
    मार्च 494 374
    अप्रैल 529 412
    मई 560 430
    जून 548 410
    जुलाई 456 338
    अगस्त 485 357
    सितंबर 509 383
    अक्टूबर 576 454
    नवंबर 621 487
    दिसंबर 540 425
    कुल 6269 4829

     

    साल (Year) हादसे (Accidents) मृतक (Fatalities) जख्मी (Injured)
    2011 6513 4931 4081
    2012 6341 4820 3997
    2013 6323 4588 4383
    2014 6391 4621 4127
    2015 6702 4893 4414
    2016 6952 5077 4351
    2017 6273 4463 4218
    2018 6426 4740 3380
    2019 6348 4525 2655
    2020 5203 3898 1737
    2021 5871 4589 2032
    2022 6042 4655 2415
    2023 6269 4829 2318