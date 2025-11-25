Language
    बठिंडा में चीज दिलाने के बहाने 8 साल की बच्ची से 3 दिन तक गैंगरेप, 13 साल के दो नाबालिगों ने किया घिनौना काम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:54 PM (IST)

    बठिंडा में 8 साल की बच्ची से 13 साल के दो नाबालिग लड़कों ने दुष्कर्म किया। बच्ची को चीज दिलाने के बहाने तीन दिन तक दुष्कर्म किया गया। पेट दर्द होने पर बच्ची ने अपनी मां को बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है।

    चीज दिलाने के बहाने 13 साल के दो नाबालिग युवकों ने 8 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में एक आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची से दो नाबालिग युवकों ने दुष्कर्म किया है। यह घटना बीती 22 नवंबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपित नाबालिग युवकों की उम्र करीब 13 साल की है और दोनों नाबालिग बच्ची को चीज दिलाने के नाम पर उसके साथ तीन दिन लगातार दुष्कर्म करते रहे।

    बच्ची के खून निकलने और पेट में दर्द होने पर जब बच्ची की मां ने उसे पूछा, तो बच्ची ने बताया कि उनके मोहल्ले के रहने वाले दो युवकों ने उसके साथ गंदा काम किया है। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और बच्ची को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

    जहां पर बच्ची की मेडिकल जांच करवाने के बाद थाना कैनाल कॉलोनी पुलिस ने आरोपित नाबालिग युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें अदालत में पेश कर अगली कार्रवाई की जा रही है। वहीं, पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपितों को फांसी की सजा की मांग की है।

    जानकारी अनुसार जोगी नगर रहने वाले पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि वो और उसकी पत्नी देहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में घर में उसकी आठ वर्षीय बेटी और तीन वर्षीय का बेटा अकेले रहते है। बीती 22 नवंबर को जब वो काम से आए, उनकी बेटी रो रही थी।

    जब उसकी पत्नी ने बेटी से पूछा, तो उसने सारी बता कि उसके साथ उनके मोहल्ले में रहने वाले 13-13 साल के दो युवकों ने गलत काम किया है। इसके बाद वो थाने गए, वहां पुलिस ने बेटी को अस्पताल में दाखिल करवाया, दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना कैनाल कॉलोनी के एसएचओ हरजीवन सिंह ने बताया कि आरोपित नाबालिग युवकों पर केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है।