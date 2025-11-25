बठिंडा में चीज दिलाने के बहाने 8 साल की बच्ची से 3 दिन तक गैंगरेप, 13 साल के दो नाबालिगों ने किया घिनौना काम

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में एक आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची से दो नाबालिग युवकों ने दुष्कर्म किया है। यह घटना बीती 22 नवंबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपित नाबालिग युवकों की उम्र करीब 13 साल की है और दोनों नाबालिग बच्ची को चीज दिलाने के नाम पर उसके साथ तीन दिन लगातार दुष्कर्म करते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्ची के खून निकलने और पेट में दर्द होने पर जब बच्ची की मां ने उसे पूछा, तो बच्ची ने बताया कि उनके मोहल्ले के रहने वाले दो युवकों ने उसके साथ गंदा काम किया है। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और बच्ची को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

जहां पर बच्ची की मेडिकल जांच करवाने के बाद थाना कैनाल कॉलोनी पुलिस ने आरोपित नाबालिग युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें अदालत में पेश कर अगली कार्रवाई की जा रही है। वहीं, पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपितों को फांसी की सजा की मांग की है।

जानकारी अनुसार जोगी नगर रहने वाले पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि वो और उसकी पत्नी देहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में घर में उसकी आठ वर्षीय बेटी और तीन वर्षीय का बेटा अकेले रहते है। बीती 22 नवंबर को जब वो काम से आए, उनकी बेटी रो रही थी।