    नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज! 10 अक्टूबर को लगेगा प्लेसमेंट कैंप; 90 पदों पर होगी भर्ती

    By Sahil Garg Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    जिला रोजगार अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड द्वारा फील्ड स्टाफ और प्रोजेक्ट के 90 पदों के लिए 10 अक्टूबर 2025 को मानसा में प्लेसमेंट कैंप लगेगा। 12वीं पास और 18 से 32 वर्ष की आयु वाले शारीरिक रूप से स्वस्थ लड़के भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 15 से 26 हजार रुपये वेतन मिलेगा।

    जिला रोजगार कार्यालय में 10 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप लगेगा

    संवाद सहयोगी, मानसा। जिला रोजगार अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड द्वारा फील्ड स्टाफ क्वालिटी अफसर और प्रोजेक्ट 90 पदों पर भर्ती के लिए जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो में शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को प्लेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ लड़के ही भाग ले सकते हैं, जिनकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और आयु सीमा 18 से 32 वर्ष हो। इच्छुक उम्मीदवार कैंप वाले दिन सुबह 10 बजे जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो (नजदीक जिला प्रशासनिक परिसर, सेवा केंद्र की पहली मंजिल) में पहुंचें।

    चयनित उम्मीदवार लगभग 15 से 26 हजार रुपये वेतन के पात्र होंगे। इंटरव्यू का समय सुबह 10 से दोपहर 01:30 बजे तक रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 92666-82455, 94641-78030 पर संपर्क कर सकते हैं।