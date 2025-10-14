Bathinda News: गैंस सिलेंडर में लगी आग, किचन में खड़ी महिला झुलसी; पति भी आया चपेट में

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव मौड़ खुर्द में मंगलवार दोपहर को गैस सिलेंडर लीक करने के चलते अचानक आग लग गई। जिसमें पहले रसोई में मौजूद महिला झुलस गई, जिसके बाद उसे बचाने आया उसका पति भी आग की चपेट में आकर झुलस गया। घायल दंपती को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना माैड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कोई घटना थी या फिर कोई साजिश। फिलहाल घायल दंपती के बयान दर्ज होने के बाद ही असल कारणों का पता चल सकेगा।

मिली जानकारी अनुसार गांव मौड़ खुर्द निवासी किरणा कौर मंगलवार दोपहर को अपने घर के रसोई घर में खाना बना रही थी। इस दाैरान सिलेंडर में गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई और वह आग की चपेट में आकर झुलस गई। चिखाने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर पर मौजूद उसका पति मेवा सिंह उसे बचाने के लिए आया, तो वह आग की चपेट में आ गया और वह भी झुलस गया।