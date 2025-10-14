Bathinda News: गैंस सिलेंडर में लगी आग, किचन में खड़ी महिला झुलसी; पति भी आया चपेट में
बठिंडा के मौड़ खुर्द गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से एक दंपति गंभीर रूप से झुलस गया। खाना बनाते समय रसोई में आग लगने से महिला घायल हो गई, और उसे बचाने के प्रयास में पति भी झुलस गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव मौड़ खुर्द में मंगलवार दोपहर को गैस सिलेंडर लीक करने के चलते अचानक आग लग गई। जिसमें पहले रसोई में मौजूद महिला झुलस गई, जिसके बाद उसे बचाने आया उसका पति भी आग की चपेट में आकर झुलस गया। घायल दंपती को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना माैड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कोई घटना थी या फिर कोई साजिश। फिलहाल घायल दंपती के बयान दर्ज होने के बाद ही असल कारणों का पता चल सकेगा।
मिली जानकारी अनुसार गांव मौड़ खुर्द निवासी किरणा कौर मंगलवार दोपहर को अपने घर के रसोई घर में खाना बना रही थी। इस दाैरान सिलेंडर में गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई और वह आग की चपेट में आकर झुलस गई। चिखाने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर पर मौजूद उसका पति मेवा सिंह उसे बचाने के लिए आया, तो वह आग की चपेट में आ गया और वह भी झुलस गया।
इसके बाद आसपास के लोगों ने आग की चपेट में आकर झुलसे दोनों पति-पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया। थाना मौड़ के प्रभारी का कहना है कि आग की सूचना पुलिस को मिली है, लेकिन घायलों ने अभी तक बयान नहीं दिए है। बयान दर्ज होने के बाद ही सही पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर पर जांच कर रही है।
