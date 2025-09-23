Language
    Punjab News: बठिंडा के श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, चार की मौत और 20 घायल; चामुंडा देवी में लगाने जा रहे थे लंगर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:41 PM (IST)

    मौड़ मंडी से चामुंडा देवी जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक कांगड़ा में बस से टकराकर पलट गया जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 घायल हो गए। चामुंडा जी लंगर सेवा दल मौड़ द्वारा 32वें भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। ट्रक में भोजन और सिलेंडर भरे थे। मृतकों की पहचान कुलदीप सिंह जगसीर सिंह जसमेल सिंह और गोल्डी के रूप में हुई है।

    Punjab News: बठिंडा के श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, मौड़ मंडी (बठिंडा)। मौड़ मंडी से चामुंडा देवी में लंगर लगाने के लिए गया श्रद्धालुओं का ट्रक कांगड़ा के पास बस की टक्कर से पलट गया, जिस कारण चार लोगों की मौत हेा गई। जबकि 20 के करीब श्रद्धालु जख्मी हो गए। जिनको टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है।

    असल में चामुंडा जी लंगर सेवा दल मौड़ द्वारा 32वें भंडारे का आयोजन किया गया था, जो कि श्री नैना देवी धर्मशाला में 23 सितंबर से 28 सितंबर तक माता चामुंडा देवी के दरबार में आयोजित किया जाना था।

    इस भंडारे को ले जा रहे ट्रक की कांगड़ा के पास हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस से टक्कर हो गई, जिससे ट्रक मौके पर ही पलट गया और ट्रक में सवार दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि जख्मी हुए 20 श्रद्धालुओं को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां पर दो अन्य लोगों की और मौत हो गई। ऐसे में इस हादसे में अब तक चार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

    उल्लेखनीय है कि यह ट्रक भंडारे के लिए भोजन और सिलेंडर से भरा हुआ था। वहीं हादसे में मरने वालों की पहचान गांव जोधपुर पाखर वासी कुलदीप सिंह, जगसीर सिंह, गांव ढिंगड वासी जसमेल सिंह व मौड़ कलां वासी गोल्डी के रूप में हुई है।

    ट्रक के साथ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि सुबह हुई ट्रक और बस की टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक सड़क किनारे पलट गया और ट्रक में सवार कुछ श्रद्धालुओं ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन वे भी घायल हो गए।

    उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर आकर एंबुलेंस बुलाई और ट्रक में सवार सभी श्रद्धालुओं को अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और बाकी श्रद्धालुओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।