मानसा में दीवाली की रौनक के बीच SSP का फ्लैग मार्च, 361 पुलिसकर्मियों के साथ बाजारों में दिखाया सुरक्षा का दम
मानसा में दिवाली के त्योहार को देखते हुए एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च शहर के विभिन्न बाजारों से गुज़रा। एसएसपी ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही। मार्च में पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित 361 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
संवाद सहयोगी, मानसा। दवाली पर्व को लेकर एसएसपी मानसा भागीरथ सिंह मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च थाना सिटी-2 से शुरू किया गया,जो शहर के विभिन्न बाजारों से होकर गुजरा।
इस दौरान एसएसपी ने कहा कि त्योहारों को लेकर नाकाबंदी जारी रहेगी और किसी भी शरारती अनसर को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। इस फ्लैग मार्च में 2 एसपी,7 डीएसपी,12 थाना इंचार्ज सहित 361 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
