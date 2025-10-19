मानसा में दीवाली की रौनक के बीच SSP का फ्लैग मार्च, 361 पुलिसकर्मियों के साथ बाजारों में दिखाया सुरक्षा का दम

संवाद सहयोगी, मानसा। दवाली पर्व को लेकर एसएसपी मानसा भागीरथ सिंह मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च थाना सिटी-2 से शुरू किया गया,जो शहर के विभिन्न बाजारों से होकर गुजरा।

इस दौरान एसएसपी ने कहा कि त्योहारों को लेकर नाकाबंदी जारी रहेगी और किसी भी शरारती अनसर को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। इस फ्लैग मार्च में 2 एसपी,7 डीएसपी,12 थाना इंचार्ज सहित 361 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।



