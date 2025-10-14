Language
    बठिंडा: कोटगुरु में मामूली विवाद होने के बाद मचा बवाल, बाप-बेटे ने की ताबड़तोड़ फायरिंग; तीन घायल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    बठिंडा के गांव कोटगुरु में मामूली विवाद के चलते फायरिंग हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। थाना संगत पुलिस ने बाप-बेटे समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि वाशिंग मशीन के बकाया पैसे को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने फायरिंग कर दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    गांव काेटगुरु में बीती सोमवार रात को मामूली विवाद को लेकर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना संगत के अधीन आते गांव काेटगुरु में बीती सोमवार रात को मामूली विवाद को लेकर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में तीन लोगों को राइफल के छलरे लगने के कारण तीन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना संगत पुलिस ने घायल लोगों के बयान दर्ज कर फायरिंग करने वाले बाप-बेटे समेत पांच लोगोंं को नामजद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    थाना संगत पुलिस को शिकायत देकर धर्मप्रीत सिंह निवासी गांव कोटगुरु ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे वह और चढ़त सिंह और जजवीर सिंह निवासी गांव कोटगुरु बस स्टैंड पर खड़े हुए थे।

    इस दौरान आरोपित संदीप सिंह उर्फ काली, उसके पिता बलजिंदर सिंह उर्फ नीला निवासी गांव कोटगुरु, हर्षदीप सिंह, जगजीत सिंह निवासी गांव त्योणा और उसके 4/5 अज्ञात लोगों के साथ उक्त स्थान पर आएं और उन्हें जान से मार देने की नीयत से उनपर राइफल से फायरिंग कर दी। गोलियों के छरल्ले लगने के कारण वह तीनों घायल हो गए, जबकि आरोपित मौके से फरार हो गए।

    थाना संगत के एसएचओ इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच करने में सामने आया कि पीड़ित लोगों ने गांव कोटगुरु निवासी हर्षप्रीत सिंह से 5500 रुपये में एक वाशिंग मशीन खरीदी थी। जिसके उन्होंने 4 हजार रुपये दे दिए थे, जबकि बाकी 1500 रुपये देने थे।

    बीती सोमवार रात को आरोपित हर्षप्रीत सिंह अन्य आरोपितों को साथ लेकर पीड़ित लोगों से बकाया पैसे लेने के लिए आया था, जहां पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। जिसके बाद आरोपितों ने इस रंजिश के चलते आरोपित बलविंदर सिंह ने अपनी राइफल से उक्त लोगों 