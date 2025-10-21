Bathinda News: दीवाली की आड़ में किसानों ने खूब जलाई पराली, अधिकारियों का ना दिखा डर
बठिंडा में दीवाली की शाम को किसानों ने खूब पराली जलाई। अधिकारियों के दीवाली मनाने में व्यस्त होने के कारण किसानों को किसी का डर नहीं था। एक तरफ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ किसान खेतों में पराली जलाने में लगे थे।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोमवार शाम को दीवाली की आड़ में किसानों द्वारा पराली को खूब जलाया गया। क्योंकि सभी अधिकारी दीवाली में व्यस्त थे, इसके चलते किसानों को किसी का कोई डर नहीं था।
एक तरफ जहां लोग दीवाली के मौके पटाखे फोड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान खेतों में प्रणाली को जलाने में व्यस्त थे।
