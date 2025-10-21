Bathinda News: दीवाली की आड़ में किसानों ने खूब जलाई पराली, अधिकारियों का ना दिखा डर

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोमवार शाम को दीवाली की आड़ में किसानों द्वारा पराली को खूब जलाया गया। क्योंकि सभी अधिकारी दीवाली में व्यस्त थे, इसके चलते किसानों को किसी का कोई डर नहीं था।

एक तरफ जहां लोग दीवाली के मौके पटाखे फोड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान खेतों में प्रणाली को जलाने में व्यस्त थे।