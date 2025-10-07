बठिंडा में दुबई से लौटे 20 वर्षीय युवक की ओवरडोज से मौत, तीन दोस्तों पर शव खेतों में फेंकने का आरोप

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के सिंगो गांव में एक युवक की कथित तौर पर ओवरडोज़ के कारण मौत की खबरें आई हैं। मृतक युवक कुछ समय पहले दुबई से लौटा था। इस मामले में थाना तलवंडी साबो की पुलिस ने मृतक के भाई हरमनदीप सिंह के बयानों पर मेडिकल स्टोर के मालिक समेत तीन दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक युवक की पहचान सिंगो निवासी रणदीप सिंह (20) के रूप में हुई है। रणदीप सिंह कल से लापता था और आज उसका शव खेतों से बरामद हुआ। तलवंडी साबो थाने के एसएचओ यादविंदर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी गुरविंदर सिंह, सोहन सिद्धू और अमरीक सिंह ने उनके बेटे को गाँव के ही एक मेडिकल स्टोर के मालिक शिवराज सिंह से कोई नशीली दवा लाकर ओवरडोज़ में दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई और शव को खेतों में फेंक दिया।