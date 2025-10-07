Language
    बठिंडा में दुबई से लौटे 20 वर्षीय युवक की ओवरडोज से मौत, तीन दोस्तों पर शव खेतों में फेंकने का आरोप

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    बठिंडा के सिंगो गांव में दुबई से लौटे 20 वर्षीय रणदीप सिंह की कथित तौर पर ओवरडोज़ से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर मेडिकल स्टोर मालिक सहित तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने रणदीप को नशीली दवा लाकर दी जिससे उसकी मौत हो गई और शव को खेतों में फेंक दिया।

    बठिंडा में दुबई से लौटे 20 वर्षीय युवक की ओवरडोज से मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के सिंगो गांव में एक युवक की कथित तौर पर ओवरडोज़ के कारण मौत की खबरें आई हैं। मृतक युवक कुछ समय पहले दुबई से लौटा था। इस मामले में थाना तलवंडी साबो की पुलिस ने मृतक के भाई हरमनदीप सिंह के बयानों पर मेडिकल स्टोर के मालिक समेत तीन दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

    मृतक युवक की पहचान सिंगो निवासी रणदीप सिंह (20) के रूप में हुई है। रणदीप सिंह कल से लापता था और आज उसका शव खेतों से बरामद हुआ। तलवंडी साबो थाने के एसएचओ यादविंदर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी गुरविंदर सिंह, सोहन सिद्धू और अमरीक सिंह ने उनके बेटे को गाँव के ही एक मेडिकल स्टोर के मालिक शिवराज सिंह से कोई नशीली दवा लाकर ओवरडोज़ में दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई और शव को खेतों में फेंक दिया।