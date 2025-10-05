बठिंडा में बढ़ रहा डेंगू का खतरा, मरीजों की संख्या पहुंची 62

बठिंडा में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। सिविल सर्जन डॉ. तपिंदरजोत ने बताया कि कई स्थानों पर लार्वा नष्ट किए गए और छिड़काव किया गया। जिले में 62 डेंगू के मामले आए हैं जिनमें 10 सक्रिय हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने आस-पास सफाई रखें और पानी जमा न होने दें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत सिविल सर्जन डॉ. तपिंदरजोत के नेतृत्व में माडल टाउन फेज-2 में आम जनता को डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उषा गोयल, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. सकृति विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिविल सर्जन डॉ. तपिंदरजोत ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान कई स्थानों पर लार्वा पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और जिन स्थानों पर पानी जमा था, वहां छिड़काव और फॉगिंग करवाई गई। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 62 डेंगू के पाजिटिव मरीज मिल चुके है, जिसमें 10 मरीज एक्टिव है।

सिविल सर्जन ने बताया कि पानी जमा होने से डेंगू मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे डेंगू बुखार फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने परिवार और समाज को डेंगू बुखार से बचाएं और अपने आस-पास सफाई बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जहां मच्छरों के पनपने के स्रोतों को खत्म किया जाए।

इस दौरान घरों व दफ्तरों में मौजूद कूलर, फ्रिज की ट्रे, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन आदि की सफाई की जाए और घर में अतिरिक्त कबाड़ आदि का निपटान किया जाए। इसके अलावा, घर के आस-पास खड़े पानी व तालाबों आदि में हर हफ्ते काले तेल का छिड़काव किया जाए ताकि मच्छरों के लार्वा को खत्म किया जा सके।