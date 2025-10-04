Language
    बठिंडा डेयरी फार्म में भीषण आग, पशुओं का चारा हुआ राख; मामला दर्ज

    By Nitin Singla Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    बुढलाडा में दशहरा की रात एक डेयरी फार्म में आग लगने से पशुओं का चारा और अन्य सामान जल गया। पटाखे की चिंगारी से लगी आग में तूड़ी की कई ट्रालियां और डेयरी की छत भी जल गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया जिससे पशुओं की जान बच गई। वार्ड पार्षद ने सरकार से पीड़ित किसान को मुआवजे की मांग की है।

    डेयरी फार्म में लगी आग से तूड़ी व अन्य सामान जलकर राख, पुशओं का रहा बचाव

    संवाद सूत्र, बुढलाडा। दशहरा पर्व की रात को शहर के वार्ड नंबर 2 कुलाना रोड़ पर एक डेयरी फार्म में आग लगने से पशुओं के लिए रखी तूडी व अन्य समान जलकर राख हो गया।

    जानकारी देते वार्ड पार्षद सुभाष वर्मा व स्थानीय वासी ज्ञान सिंह गिल ने बताया कि दशहरा पर्व के बाद किसी पटाखे की चिंगारी किसान गुरप्यार सिंह के डेयरी फार्म पर गिरने के चलते तूडी को आग लग गई।

    जिसका पता देर रात लगा और तब तक तूडी़ की पांच से छह ट्राली,लकड़ी से बनी डेयरी की छत जलकर नीचे गिर गई। इसके अलावा एक पानी की मोटर जलने के अलावा ट्राली की जरली भी जलकर राखा हो गई।

    जिसका पता चलने के बाद फायर ब्रिगेड़ को सूचित किया गया। इस दौरान वहां एक्त्र हुए स्थानीय लोगों की मदद के बाद दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू डाला गया। घटना में आग से पशुओं का बचाव हो गया। वार्ड पार्षद व स्थानीय लोगों ने पंजाब सरकार और प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है।