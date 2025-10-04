बठिंडा डेयरी फार्म में भीषण आग, पशुओं का चारा हुआ राख; मामला दर्ज

संवाद सूत्र, बुढलाडा। दशहरा पर्व की रात को शहर के वार्ड नंबर 2 कुलाना रोड़ पर एक डेयरी फार्म में आग लगने से पशुओं के लिए रखी तूडी व अन्य समान जलकर राख हो गया।

जानकारी देते वार्ड पार्षद सुभाष वर्मा व स्थानीय वासी ज्ञान सिंह गिल ने बताया कि दशहरा पर्व के बाद किसी पटाखे की चिंगारी किसान गुरप्यार सिंह के डेयरी फार्म पर गिरने के चलते तूडी को आग लग गई।

जिसका पता देर रात लगा और तब तक तूडी़ की पांच से छह ट्राली,लकड़ी से बनी डेयरी की छत जलकर नीचे गिर गई। इसके अलावा एक पानी की मोटर जलने के अलावा ट्राली की जरली भी जलकर राखा हो गई।