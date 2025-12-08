Language
    हरियाणा से पंजाब आते 18 गाय-बछड़ों से लदे ट्रक को गौ रक्षा दल ने पकड़ा, तस्कर फरार

    By Sahil Garg Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    हरियाणा से पंजाब आ रहे गायों और बछड़ों से भरे ट्रक को गौ रक्षा दल ने पुलिस की मदद से पकड़ा। तस्कर और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। ट्रक में लदी 14 गाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    गायों और बछड़ो से लोड ट्रक को गाय रक्षा दल ने कराया काबू (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, बुढलाडा। हरियाणा के रोड़ी कसबे से गायों और बछड़ों से लोड़ ट्रक को गाय रक्षा दल पंजाब की टीम ने पुलिस की मदद से काबू करके ट्रक से बरामद गायों और बछड़ों को स्थानीय गौशाला भेज दिया है।

    जबकि गायों की तस्करी करने वाले दो लोग व ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाते वहां से फरार होने में कामयाब हो गए।

    गाय रक्षा दल के बुढलाडा अध्यक्ष राहुल अरोड़ा ने बताया कि उन्हें गुप्ता सूचना मिली थी कि रोड़ी कसबे से गायों और बछड़ों से लोड़ ट्रक को तस्कर बुढलाडा के रास्ते हरियाणा के मेवात काटने के लिए लेकर जा रहे है और व और उनकी टीम के सदस्य उनका लगातार पीछा कर रहे थे।

    शहर के फूटबाल चौक पर नाकाबंदी की हुई थी और जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने ट्रक उन पर चढ़ाने का प्रयास किया और कुछ दूरी पर वे ट्रक को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।

    बुढलाडा पुलिस की मौजूदगी में ट्रक में मौजूद 14 गायों और 4 बछड़ों को भाजपा नेता राकेश जैन की मदद से गौशाला भेजा गया। उन्होंने कहा कि ट्रक मालिक स्कील कुरेशी और इहसान कुरेशीके खिलाफ पहले भी गायों की तस्करीके कई मामले दर्ज है। इस समय उनके साथ एडवोकेट प्रतिभा शर्मा,मानसा अध्यक्ष विनोद कुमार के अलावा टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे।

    थाना सिटी बुढलाडा के एएसआई मलकीत सिंह ने राहुल के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर वासी ट्रक चालक इस्तकार,शकील कुरैशी और एहसान कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।