पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, टकसाली नेता जोधा सिंह ने थामा अकाली दल का दामन

संवाद सूत्र, नथाना। शिरोमणि अकाली दल बादल को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब गांव गोबिंदपुरा के पुराने टकसाली कांग्रेसी नेता जोधा सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल बादल का दामन थाम लिया। जोधा सिंह का यह फैसला जगदीप सिंह गहरी के विशेष प्रयासों का परिणाम रहा है। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल बादल के जिला अध्यक्ष जगसीर सिंह जग्गा कल्याण ने जोधा सिंह को पार्टी में शामिल करवाते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी कार्यक्रम के दौरान जोधा सिंह की पत्नी बलजीत कौर को शिरोमणि अकाली दल बादल की ओर से गोबिंदपुरा से ब्लॉक समिति की उम्मीदवार घोषित किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह में गुरलाभ सिंह ढेलवा (सर्कल जथेदार, भुच्चो), बाबू सिंह (पंच, गोबिंदपुरा), बूटा सिंह सरां, पाल सिंह नंबरदार, लछमन सिंह भलेरिया, जसविंदर सिंह ढिल्लो, जसवीर सिंह भोला, नरविंदर सिंह नकई, जगतार सिंह, मलकीत सिंह, दर्शन सिंह प्रधान, गुरजिंदर सिंह गिल, गुरांदिता सिंह पंच, मनदीप सिंह (पूर्व सरपंच) समेत शिरोमणि अकाली दल बादल के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।