कॉलेज में गोलियों की गूंज! बठिंडा में पुराने विवाद की वजह सेे दो गुटों ने की फायरिंग, हथियार समेत गिरफ्तार एक आरोपी

जागरण संवाददाता, बठिंडा। स्थानीय सरकारी राजिंदरा कॉलेज में मंगलवार को युवको के दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान एक गुट के युवक ने अपने हथियार से दूसरे गुट के युवकों पर फायरिंग कर दी।

हालांकि इस गोलीबारी में कोई जख्मी नही हुआ। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलियां चलाने वाले युवक जसदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सूत्र बताते है कि पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया है। लेकिन इस बारे में अभी त्तक किसी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नही की।

जानकारी के अनुसार जसदीप सिंह अपने साथियों समेत मंगलवार को जब सरकारी राजिंदरा कॉलेज में मौजूद था, इसी दौरान कुछ युवक भी वही पर आ गए। इसी दौरान दोबो गुटों में झगड़ा हो गया। एक गुट से संबंधत जसदीप सिंह बे अपबे हथियार से दूसरे गुट पर गोलियां चला दी। जिस के बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई और दहशत फैल गई। हालांकि इस गोलीबारी में कोई जख्मी नही हुआ। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलिया चलाने वाले युवक जसदीप सिंह को हिरासत में लेकर उससे 32 बोर का हथियार बरामद कर लिया है। एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर युवको के दो गुटों में झगड़ा हुआ था।