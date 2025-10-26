बठिंडा में छठ पूजा के दौरान बाजारों में रौनक, अस्थाई घाटों पर आज अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगी महिलाएं
बठिंडा में छठ पूजा की धूम है। महिलाओं ने धोबी बाजार और सिरकी बाजार जैसे इलाकों में पूजा सामग्री खरीदी। कई जगहों पर अस्थाई घाट बनाए जा रहे हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं ने खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया। पंडित मुकेश शास्त्री ने बताया कि 27 अक्टूबर को डूबते सूरज और 28 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा।
संवाद सहयोगी, बठिंडा। छठ पूजा को लेकर शहर में चारों तरफ चहल पहल देखने को मिल रही हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन भी महिलाओं की तरफ से बठिंडा के धोबी बाजार, सिरकी बाजार, पावर हाउस रोड, लाल सिंह नगर आदि जगहों पर पूजा का सामान, फल फ्रूट, चूड़ियां, नारियल आदि की जमकर खरीददारी की गई।
इसके अलावा छठ पूजा को लेकर कई जगहों पर अस्थाई घाट बनाने और टैंट लगाने का काम चल रहा हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन व्रत रखने वाली महिलाओं की तरफ से खरना का प्रसाद बनाया गया और खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ किया गया।
पंडित मुकेश शास्त्री जी ने बताया कि 27 अक्टूबर दिन सोमवार को व्रतधारियों की तरफ से अपने परिवार सहित अस्त होते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाएगी और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रतधारियों की तरफ से व्रत खोला जाएगा। पूर्वांचल छठ मैया समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पूजा महोत्सव को लेकर कार्यक्रम होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।