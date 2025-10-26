बठिंडा में छठ पूजा के दौरान बाजारों में रौनक, अस्थाई घाटों पर आज अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगी महिलाएं

संवाद सहयोगी, बठिंडा। छठ पूजा को लेकर शहर में चारों तरफ चहल पहल देखने को मिल रही हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन भी महिलाओं की तरफ से बठिंडा के धोबी बाजार, सिरकी बाजार, पावर हाउस रोड, लाल सिंह नगर आदि जगहों पर पूजा का सामान, फल फ्रूट, चूड़ियां, नारियल आदि की जमकर खरीददारी की गई।

इसके अलावा छठ पूजा को लेकर कई जगहों पर अस्थाई घाट बनाने और टैंट लगाने का काम चल रहा हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन व्रत रखने वाली महिलाओं की तरफ से खरना का प्रसाद बनाया गया और खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ किया गया।