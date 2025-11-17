Language
    बठिंडा: पुरानी रंजिश में महिला पर हमला, छह लोगों पर मामला दर्ज

    By Nitin Singla Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    बठिंडा के गांव चक अतर सिंह वाला में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़िता जसवीर कौर ने गांव के ही गुरमीत सिंह समेत छह लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 

    महिला पर हमला मामले में छह लोगों पर मामला दर्ज। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना नंदगढ़ के अंतर्गत गांव चक अतर सिंह वाला में पुरानी रंजिश में महिला से मारपीट करने वाले आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    सहायक थानेदार बलविंदर सिंह ने बताया कि गांव चक अतर सिंह वाला निवासी जसवीर कौर ने गांव के निवासी व आरोपित गुरमीत सिंह, गुरशन सिंह, बाबी सिंह, लखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह और गुरप्रकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

    बीती 21 अक्टूबर को उक्त आरोपितों का उसके पोते और पोती के साथ पहले झगड़ा हुआ और इसी झगड़े की रंजिश में आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया।

    पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर उक्त आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।