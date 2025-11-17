बठिंडा: पुरानी रंजिश में महिला पर हमला, छह लोगों पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना नंदगढ़ के अंतर्गत गांव चक अतर सिंह वाला में पुरानी रंजिश में महिला से मारपीट करने वाले आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सहायक थानेदार बलविंदर सिंह ने बताया कि गांव चक अतर सिंह वाला निवासी जसवीर कौर ने गांव के निवासी व आरोपित गुरमीत सिंह, गुरशन सिंह, बाबी सिंह, लखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह और गुरप्रकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।