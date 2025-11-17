बठिंडा: पुरानी रंजिश में महिला पर हमला, छह लोगों पर मामला दर्ज
बठिंडा के गांव चक अतर सिंह वाला में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़िता जसवीर कौर ने गांव के ही गुरमीत सिंह समेत छह लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना नंदगढ़ के अंतर्गत गांव चक अतर सिंह वाला में पुरानी रंजिश में महिला से मारपीट करने वाले आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सहायक थानेदार बलविंदर सिंह ने बताया कि गांव चक अतर सिंह वाला निवासी जसवीर कौर ने गांव के निवासी व आरोपित गुरमीत सिंह, गुरशन सिंह, बाबी सिंह, लखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह और गुरप्रकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
बीती 21 अक्टूबर को उक्त आरोपितों का उसके पोते और पोती के साथ पहले झगड़ा हुआ और इसी झगड़े की रंजिश में आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया।
पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर उक्त आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
