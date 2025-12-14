कनाडा में गोलीबारी की शिकार युवकों का होगा 16 दिसंबर को होगा पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, बुढलाडा। बुढलाडा के गांव बरेह और बोहा के दो युवकों की कनाडा के एडमंटन में गोली मारकर हत्या के बाद उनके घरों में मातम पसर गया है। पुलिस ने इसे टारगेटेड अटैक माना है, आरोपी अब तक फरार हैं। परिवार शवों को भारत लाने की अपील सरकार से कर रहा है।

गांव बरेह के गुरदीप सिंह (27) ढाई साल पहले स्टडी वीजा पर गए थे। उन्हें वर्क परमिट मिलने वाला था और पत्नी अमनदीप कौर को बुलाने की तैयारी चल रही थी। बोहा (उद्दत सैदेवाला) के रणबीर सिंह (18) डेढ़ साल पहले गए थे।