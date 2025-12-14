कनाडा में गोलीबारी की शिकार युवकों का होगा 16 दिसंबर को होगा पोस्टमार्टम
कनाडा के एडमंटन में बुढलाडा के दो युवकों, गुरदीप सिंह और रणबीर सिंह, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे टारगेटेड अटैक मान रही है और आरोपी फरार है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुढलाडा। बुढलाडा के गांव बरेह और बोहा के दो युवकों की कनाडा के एडमंटन में गोली मारकर हत्या के बाद उनके घरों में मातम पसर गया है। पुलिस ने इसे टारगेटेड अटैक माना है, आरोपी अब तक फरार हैं। परिवार शवों को भारत लाने की अपील सरकार से कर रहा है।
गांव बरेह के गुरदीप सिंह (27) ढाई साल पहले स्टडी वीजा पर गए थे। उन्हें वर्क परमिट मिलने वाला था और पत्नी अमनदीप कौर को बुलाने की तैयारी चल रही थी। बोहा (उद्दत सैदेवाला) के रणबीर सिंह (18) डेढ़ साल पहले गए थे।
दोनों पिछली वीरवार रात दोस्त के बर्थडे पार्टी जाते समय 32 स्ट्रीट-26 एवेन्यू के पास अज्ञात हमलावरों के शिकार हुए। एडमंटन पुलिस ने डार्क कलर SUV को संदिग्ध मानकर आसपास के डैशकैम फुटेज मांगे हैं।
कल की खबरों में पोस्टमॉर्टम की पुष्टि हुई, जो 16-17 दिसंबर को होगा, उसके बाद शव भारत भेजे जाएंगे। गुरदीप के चाचा दर्शन सिंह ने बताया कि कनाडा में दोस्तों और परिवार को जानकारी दी गई। परिजनों ने केंद्र व पंजाब सरकार से शव घर लाने में मदद की अपील की, ताकि धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।