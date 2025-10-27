Language
    बठिंडा: अब मतदाता सूची और पहचान पत्र की जानकारी एक कॉल दूर, EC ने की 'बुक ए कॉल विद BLO' की शुरुआत

    By Gurprem Lehri Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए "बुक ए कॉल विद बीएलओ" मॉड्यूल शुरू किया है। इसके माध्यम से नागरिक बूथ लेवल अधिकारी से मतदाता सूची, पहचान पत्र और चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि कॉल बुक होने पर बीएलओ और आवेदक दोनों को संदेश मिलेगा। मतदाताओं से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने की अपील की गई है।

    Hero Image

    EC ने की 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' की शुरुआत (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, मानसा। आम लोगों और मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सेवा पोर्टल पर एक नया माड्यूल '' बुक एक काल विद बीएलओ '' शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से आम नागरिक मतदाता बूथ लेवल अधिकारी से मतदाता सूची पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पर्ची, चुनाव आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी नवजोत कौर ने बताया कि जब भी कोई नागरिक मतदाता सेवा पोर्टल पर ''बुक ए काल विद बीएलओ '' विकल्प के माध्यम से काल बुक करेगा, तो बीएलओ और आवेदक दोनों को काल बुक करने का एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा।

    बूथ लेवल अधिकारी आवेदक को काल करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद, बूथ लेवल अधिकारी एप पर काल रिक्वेस्ट विकल्प पर जाकर 'संपर्क करें' बटन पर क्लिक करके स्थिति अपडेट करेंगे।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से अपील की कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिल सके।