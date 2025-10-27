बठिंडा: अब मतदाता सूची और पहचान पत्र की जानकारी एक कॉल दूर, EC ने की 'बुक ए कॉल विद BLO' की शुरुआत

संवाद सहयोगी, मानसा। आम लोगों और मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सेवा पोर्टल पर एक नया माड्यूल '' बुक एक काल विद बीएलओ '' शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से आम नागरिक मतदाता बूथ लेवल अधिकारी से मतदाता सूची पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पर्ची, चुनाव आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी नवजोत कौर ने बताया कि जब भी कोई नागरिक मतदाता सेवा पोर्टल पर ''बुक ए काल विद बीएलओ '' विकल्प के माध्यम से काल बुक करेगा, तो बीएलओ और आवेदक दोनों को काल बुक करने का एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा।