तरनतारन उपचुनाव 2025: भाजपा का जबरदस्त चुनाव प्रचार, संधु के लिए गुरप्रीत सिंह मलूका और बोबी सिंगला ने संभाला मोर्चा

संवाद सूत्र,भगता भाईका। तरनतारन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हरजीत सिंह संधू को चुनाव मैदान में उतारा है। वह इस क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्र से भारी समर्थन मिल रहा है।

भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष जिला बठिंडा गुरप्रीत सिंह मलूका और रामपुरा फूल विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष बबलेश कुमार बोबी सिंगला भाजपा उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वह अपनी टीम के साथ घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोबी सिंगला ने कहा कि तरनतारन उपचुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव