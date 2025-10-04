Bathinda Accident: ट्रॉले और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक सवार की मौत, केस दर्ज

बठिंडा में दो सड़क हादसों में एक व्यक्ति की जान चली गई और एक घायल हो गया। मंडी कलां में ट्राले से टकराकर हरविंदर सिंह की मौत हो गई जबकि लहरा मोहब्बत में कार की टक्कर से कुलदीप सिंह घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Bhatinda news में यह मामला सामने आया है।

जागरण संवाददाता,बठिंडा। जिले के गांव मंडी कलां में ट्राले और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत का मामला सामने आया है। थाना बलियांवाली के सहायक थानेदार गुरचरण सिंह ने बताया कि मंडी कलां निवासी दर्शन सिंह ने ट्रॉल चालक विकास कुमार निवासी मोड़ायत, जिला बीकानेर (राजस्थान) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि बीती 3 अकटूबर को मंडी कलां निवासी हरविंदर सिंह मोटरसाइकिल पर मंडी कलां की तरफ जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उक्त ट्राला चालक ने अचानक ट्रॉले के ब्रेक लगा दिए, जिससे मोटरसाइकिल ट्राले से टकरा गई और हरविंदर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर आरोपित ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

इसी तरह गांव लहरा मोहब्बत में कार-मोटरसाइकिल की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार के घायल होने का मामला सामने आया है। थाना नथाना के सहायक थानेदार जसवीर सिंह ने बताया कि लहरा मोहब्बत निवासी खुशप्रीत सिंह ने कार चालक हरदीप सिंह निवासी चक राम सिंह वाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि बीती 30 सितंबर को उसके पिता कुलदीप सिंह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे।