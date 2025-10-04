Language
    Punjab News: बठिंडा में नशीले पदार्थों के साथ छह गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

    By Nitin Singla Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए छह लोगों को हेरोइन लाहन अवैध शराब और नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। थर्मल थाने की पुलिस ने बिमल कुमार को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया जबकि नेहियांवाला पुलिस ने अमनदीप सिंह को हेरोइन के साथ पकड़ा। इसके अतिरिक्त अवैध शराब और लाहन भी बरामद की गई

    नशा तस्करी के आरोप में 6 गिरफ्तार,एक फरार (File Photo)

    जागरण संवाददाता,बठिंडा। जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से आधा दर्जन लोगों को 32.52 ग्राम हेरोइन, लाहन, अवैध शराब और नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा।

    थर्मल थाने की पुलिस ने नई बस्ती बठिंडा निवासी बिमल कुमार को स्थानीय ट्रांसपोर्ट से 3.52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसी तरह नेहियांवाला थाने की पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन के साथ गोनियाना मंडी निवासी अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया।

    इसी गांव के सुखदेव सिंह को थाना नथाना पुलिस ने गांव ढेलवा में पांच बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने उक्त आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसी तरह थाना सदर रामपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव गिलकलां में 170 लीटर लाहन बरामद की।

    पुलिस ने इस संबंध में आरोपित महकदीप सिंह निवासी घरेली के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपित मौके से भागने में सफल रहा।

    थाना कोटफत्ता पुलिस ने गांव भाई बख्तौर के ओवरब्रिज के पास 45 नशीली गोलियों के साथ गुरमीत सिंह उर्फ कद्दू और मलकीत राम निवासी माइसरखाना को गिरफ्तार किया गया।

    इसी तरह थाना संगत पुलिस ने बठिंडा-डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुसर सैनेवाला गांव में 22 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भगवानगढ़ निवासी जगदीप सिंह के रूप में हुई है।

