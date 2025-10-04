Punjab News: बाथरूम में घुस चिट्टे का इंजेक्शन लगाया, दरवाजा तोड़ बाहर निकाला तो बेहोश मिला युवक; हालत गंभीर

Punjab News: बाथरूम में घुस चिट्टे का इंजेक्शन लगाया, दरवाजा तोड़ बाहर निकाला तो बेहोश मिला युवक; हालत गंभीर
बठिंडा में भागू रोड पर एक पेट्रोल पंप के बाथरूम में एक युवक को चिट्टे का इंजेक्शन लगाते हुए पाया गया। काफी देर तक बाहर न निकलने पर कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ा और उसे गंभीर हालत में पाया। नौजवान वेलफेयर सोसाइटी ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। युवक गोनियाना खुर्द का रहने वाला है।
संवाद सूत्र, बठिंडा। रात भागू रोड़ पर एक पैट्रोल पंप के बाथरूम में युवक अंदर घुसा लेकिन आधा घंटे तक जब युवक वापिस बाहर नही आया तो पेट्रोल पंप कर्मियों को शक हुआ।
पेट्रोल पंप कर्मियों ने बाहर से दरवाजा खटखटाया लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नही आया तो कर्मियों ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि युवक ने अपने जांघ से गुप्तांग वाली साइड पर चिट्टे का इंजेक्शन लगा रखा था तथा हालत गंभीर हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वालंटियर राजविंदर धालीवाल एंबुलेंस सहित मौके पर पहुंचे तथा पीड़ित को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित 35 वर्षीय युवक गोनियाना खुर्द का रहने वाला था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।