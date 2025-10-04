Punjab News: बाथरूम में घुस चिट्टे का इंजेक्शन लगाया, दरवाजा तोड़ बाहर निकाला तो बेहोश मिला युवक; हालत गंभीर

संवाद सूत्र, बठिंडा। रात भागू रोड़ पर एक पैट्रोल पंप के बाथरूम में युवक अंदर घुसा लेकिन आधा घंटे तक जब युवक वापिस बाहर नही आया तो पेट्रोल पंप कर्मियों को शक हुआ।

पेट्रोल पंप कर्मियों ने बाहर से दरवाजा खटखटाया लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नही आया तो कर्मियों ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि युवक ने अपने जांघ से गुप्तांग वाली साइड पर चिट्टे का इंजेक्शन लगा रखा था तथा हालत गंभीर हो चुकी थी।