बठिंडा में जनता नगर में युवक पर 18 लोगों ने किया हमला, हालत गंभीर
बठिंडा के जनता नगर में एक व्यक्ति के साथ लगभग 18 लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। परसराम नगर के आकाशदीप सिंह ने करण अर्जुन बब्बल राजू गेजा अमन सुरजीत और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना किसी पुराने विवाद के चलते हुई।
जासं, बठिंडा। स्थानीय जनता नगर में किसी बात को लेकर हुए झगड़े में करीब डेढ़ दर्जन लोगों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई करने का मामला सामने आया है।
सहायक पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह ने बताया कि परसराम नगर निवासी आकाशदीप सिंह ने करण, अर्जुन, बब्बल, राजू, गेजा, अमन और सुरजीत सहित आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसका उक्त लोगों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था और झगड़े के दौरान उक्त आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
पुलिस ने वादी के बयानों के आधार पर उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
