    बठिंडा में चोरी की सारी हदें पार, चोरों ने लाखों का सामान किया गायब, घर पर खड़ी कार भी ले उड़े

    By Nitin Singla Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    भटिंडा में चोरों ने आतंक मचा रखा है। एक घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी हो गई, जबकि सड़क किनारे खड़ी एक कार भी गायब हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है।

    जासं,बठिंडा। जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से हजारों रुपये सामान व कार की चोरी करने के दो अलग-अलग मामले में केस दर्ज किए है। थाना सिविल लाइन पुलिस के पास बलवीर कौर निवासी नार्थ एस्टेंट बठिंडा ने शिकायत दी कि वह किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी।

    उसकी गैर मौजूदगी में बीती 13-14 मई की मध्यरात्रि काे उसके घर में रात के समय सेंधमारी कर घर के कमरों में रखी दो एलसीडी, एक गैस सिलेंडर, 6 पित्तल के बर्तन ढक्कन सहित, दो बड़ी व छोटी परात, सोने की बालिया आधा तोला, चांदी के गिलास, कोलियां, चांदी की बरिंक व पाजेब, दो मोबाइल फोन, एक लेडिज घड़ी, हेयर ड्रेसर सहित हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। मामले में घर वापिस लौटने के बाद उन्हें चोरी की वारदात होने के संबंध में जानकारी मिली, तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।

    पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करने पर खुलासा किया कि चोरी की वारदात 13-14 मई की रात को हुई है। इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपित जतिंदर कुमार निवासी चंदसर बस्ती बठिंडा के साथ दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपितों लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

    इसी तरह एक अन्य मामले में थाना सदर बठिंडा पुलिस के पास कौर सिंह निवासी लाल सिंह बस्ती बठिंडा ने शिकायत दी कि वह अपनी कार टाटा टेगेर पर सवार होकर गांव जोधपुर रोमाणा की तरफ से जा रहा था।

    इसी दौरान गांव जोधपुर रोमाणा के पास ओवरब्रिज में उसकी कार खराब हो गई। वह कार को ब्रिज के एक तरफ खड़ी कर शहर की तरफ लिफ्ट लेकर मैकेनिक बुलाने गया। जब वह वापिस मैकेनिक लेकर उसी जगह पर आया, तो मौके से उसकी कार चोरी हो चुकी थी। कार की बाजार कीमत करीब 6 लाख रुपये है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।