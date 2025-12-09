Language
    बठिंडा जिला परिषद चुनाव: अकाली-AAP ने सभी 17 जोनों पर उतारे उम्मीदवार, BJP सिर्फ 11 पर लड़ी

    By Sahil Garg Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:42 AM (IST)

    साहिल गर्ग, बठिंडा। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर जिले में सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है। नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला परिषद के 17 जोनों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 63 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं।

    उम्मीदवारों के समर्थन में राजनीतिक दलों ने बैठकों और रैलियों का दौर तेज कर दिया है। गांवों में शाम के समय चुनावी महफिलें सजने लगी हैं और प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है।

    जिला परिषद के सभी 17 जोनों में शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने 16 जोनों में प्रत्याशी खड़े किए हैं। फूस मंडी जिला परिषद जोन से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा।

    भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 11 जोनों में उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भाजपा ने बलाहड़ विंझू, बांगी रुल्दू, बुर्ज गिल, बहमन दीवाना, मंडी कलां और फूस मंडी जोनों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। कई जिला परिषद जोनों में जहां चार-कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

    वहीं अनेक जोनों में शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। शिरोमणि अकाली दल इन चुनावों को चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरा है।

    दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी के नेता और वालंटियर भी पूरे जोश-खरोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी के विधायक लगातार अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार, बैठकों और रैलियों का आयोजन कर रहे हैं।

    जिला परिषद चुनावों के लिए जिले के कुल 17 जोनों में से 11 जोनों में चार-चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि चार जोनों में तीन-तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। एक जोन में दो उम्मीदवार आमने-सामने हैं, जबकि एक जोन में सबसे अधिक पांच उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

    इस बार चुनावों में बहुत कम निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 17 जोनों में से केवल दो जोनों में ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बांगी रुल्दू जोन से पप्पी कौर और सिंगो जोन से मंदेर सिंह कलालवाला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं।