Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में यूथ फेस्टिवल में फायरिंग, पुराने विवाद को लेकर भिड़े दो गुट; मची अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    बठिंडा में यूथ फेस्टिवल के दौरान पुराने विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिससे पूरे महोत्सव में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बठिंडा में यूथ फेस्टिवल के दौरान पुराने विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए (File Photo)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। सरकारी राजिंदरा कालेज में मंगलवार सुबह उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब युवकों के दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। एक गुट के युवक ने अपनी .32 बोर की पिस्तौल से दूसरे गुट के युवकों पर चार गोलियां चलाईं। गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना उस समय हुई जब कालेज में यूथ फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा था और परिसर में बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। एसपी सिटी नरिंदर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।

    जिस व्यक्ति पर हमला किया गया था, उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और एफआइआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसका पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने मौके से कुछ युवकों को हिरासत में लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोली चलाने वाला युवक कालेज का छात्र था या बाहर से आया था।

     