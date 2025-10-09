बठिंडा में चिट्टे के टीके से एक और युवक की मौत, रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला शव
बठिंडा जिले में चिट्टे के टीके से एक और युवक की मौत हो गई। युवक का शव रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला, जिसके शरीर पर टीके के निशान थे। सहारा जन सेवा की टीम ने शव की पहचान मनप्रीत शर्मा के रूप में की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में चिट्टे के टीके से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती बुधवार देर शाम को भी चिट्टे के टीके ने एक ओर नौजवान युवक की जान ले ली। स्थानीय आईटीआई पुल इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे पटियाला रेलवे लाइन की झाड़ियों से युवक का शव बरामद हुआ, जिसके शरीर पर चिट्टे का टीका लगा हुआ था।
सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के सदस्य संदीप गिल एंबुंलेस लेकर दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी थी। युवक ने प्राइवेट पार्ट पर इंजेक्शन लगा रखा था, जोकि उसकी मौत का कारण बना। मृतक के पास से इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिला।
सहारा टीम ने मामले की जानकारी थाना जीआरपी को दी। थाना जीआरपी के एसएचओ पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे घटना की जांच की। सहारा नेटवर्क ने प्रयास करके मृतक युवक की शिनाख्त मनप्रीत शर्मा पुत्र बालकृष्ण शर्मा 30 निवासी मतिदास नगर बठिंडा के तौर पर करवाई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है मृतक की दो बहने हैं। मृतक 2 साल से अकेला ही रहता था। सहारा टीम ने मृतक युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए
