बठिंडा में चिट्टे के टीके से एक और युवक की मौत, रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला शव

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में चिट्टे के टीके से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती बुधवार देर शाम को भी चिट्टे के टीके ने एक ओर नौजवान युवक की जान ले ली। स्थानीय आईटीआई पुल इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे पटियाला रेलवे लाइन की झाड़ियों से युवक का शव बरामद हुआ, जिसके शरीर पर चिट्टे का टीका लगा हुआ था।

सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के सदस्य संदीप गिल एंबुंलेस लेकर दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी थी। युवक ने प्राइवेट पार्ट पर इंजेक्शन लगा रखा था, जोकि उसकी मौत का कारण बना। मृतक के पास से इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिला।